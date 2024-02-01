В США предрекли трудности ВСУ без поддержки Вашингтона

Военный эксперт, полковник Марк Кансиан заявил, что без дальнейшей поддержки США украинским войскам будет трудно восполнять потери и удерживать линию фронта уже к концу лета. Его слова передает газета The Wall Street Journal.

По словам эксперта, сейчас поставки составляют примерно треть от того, что было в разгар украинского контрнаступления прошлым летом.

«К концу весны они будут ниже десяти процентов. Они не достигнут нуля, но к концу лета Украине будет трудно восполнить свои потери и сохранить линию фронта», — сказал Кансиан.

Обозреватель также отметил, что Украина испытывает нехватку финансов. По его мнению, без нового пакета помощи от США украинские войска могут столкнуться с проблемами в течение нескольких месяцев. При этом в 2023 году их усилия не привели к прогрессу, указал Кансиан.

«Украина постоянно нуждается в широком спектре помощи», — заключил полковник.

До этого глава министерства финансов США Джанет Йеллен призвала конгресс быстрее одобрить предоставление дополнительной поддержки Украине. Она отметила, что поступление средств Киеву непосредственно влияет на положение дел на поле боя.

1 февраля глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС договорились о выделении Украине €50 миллиардов помощи на несколько лет.

Ранее Байден заявил, что поддержка Украины не прекратится.