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В Сирии беспилотник атаковал базу США

РИА Новости: на востоке Сирии БПЛА атаковал базу США на месторождении нефти

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Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал базу США, расположенную на месторождении нефти «Омар» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на местный источник.

По информации источника, в результате нападения на территории базы раздались три взрыва.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты не потерпят атак на своих военных и примут все меры для защиты американских сил и интересов на Ближнем Востоке.

До этого телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что США одобрили планы по нанесению ударов возмездия по иранским объектам и военным из этой страны, находящимся в Ираке и Сирии.

В ночь на 28 января иранский беспилотник атаковал американскую военную базу на границе Сирии и Иордании. Как отмечал телеканал CNN, это первый случай с начала войны в Газе, когда Вооруженные силы США понесли потери в личном составе после вражеского обстрела.

Ранее эксперт оценил вероятность полномасштабной войны США и Ирана.

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