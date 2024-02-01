В Сирии беспилотник атаковал базу США

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал базу США, расположенную на месторождении нефти «Омар» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на местный источник.

По информации источника, в результате нападения на территории базы раздались три взрыва.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты не потерпят атак на своих военных и примут все меры для защиты американских сил и интересов на Ближнем Востоке.

До этого телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что США одобрили планы по нанесению ударов возмездия по иранским объектам и военным из этой страны, находящимся в Ираке и Сирии.

В ночь на 28 января иранский беспилотник атаковал американскую военную базу на границе Сирии и Иордании. Как отмечал телеканал CNN, это первый случай с начала войны в Газе, когда Вооруженные силы США понесли потери в личном составе после вражеского обстрела.

Ранее эксперт оценил вероятность полномасштабной войны США и Ирана.