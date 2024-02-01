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В ВСУ впервые начали выдавать женскую форму

Служащим в ВСУ женщинам впервые выдали форму с учетом особенностей их тела

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Alina Smutko/Reuters

Служащим в Вооруженных силах Украины (ВСУ) женщинам впервые выдали форму, которая была создана с учетом антропометрических особенностей женского тела. Об этом в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

По информации ведомства, служащие в украинской армии женщины получили комплекты летних полевых костюмов.

«В новую форму внесли конструктивные элементы, позволяющие женщинам-военнослужащим чувствовать себя комфортно во время выполнения задач в полевых условиях и пунктах постоянной дислокации», — сказано в сообщении.

Как заявила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова, внедрение женской формы является результатом долгой работы большого количества людей. Она назвала это важным шагом, поскольку в ВСУ в настоящее время служат «десятки тысяч женщин». Калмыкова также выразила надежду, что их число будет только увеличиваться.

До этого сообщалось, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) была ликвидирована первая женщина-танкист ВСУ Инна Стойко. Она служила старшим водителем в 3-й отдельной танковой бригаде и участвовала в боях за Изюм и Барвенково.

Ранее военный рассказал о жестокости женщин в ВСУ.

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