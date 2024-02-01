Залужный оценил способность Украины укомплектовать армию

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в статье для телеканала CNN высказал мнение, что украинские государственные институты не обладают нужным инструментарием для повышения укомплектованности армии без «непопулярных мер».

«Мы должны признать значительное преимущество противника в мобилизации людских ресурсов и сравнить его с неспособностью государственных институтов Украины повысить уровень укомплектованности наших вооруженных сил без применения непопулярных мер», — говорится в публикации.

При этом главком не стал уточнять, о каких мерах идет речь.

Говоря о проблемах Украины, которые не позволяют преуспеть на поле боя, главнокомандующий отметил несовершенство нормативно-правовой базы и частичную монополизацию оборонной промышленности. По его словам, это ведет к «узким местам» в производстве, в частности, боеприпасов, что усиливает зависимость Украины от поставок со стороны западных союзников.

1 февраля телеканал CNN сообщал, что указ об увольнении Залужного собираются подписать на этой неделе.

Ранее Залужному спрогнозировали реальное увольнение весной.