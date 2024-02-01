Россия и Китай обсудили военно-биологическую активность США

В Пекине прошли российско-китайские консультации в межведомственном формате по вопросам обеспечения биологической безопасности. В частности, представители РФ и КНР обсудили военно-биологическую деятельность США, передает пресс-служба МИД России.

Как сообщили в министерстве, стороны обменялись оценками угроз биологической безопасности.

«Особое внимание в данном контексте было уделено военно-биологической деятельности США и укреплению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в сфере биобезопасности», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Там указали, что участники встречи также обсудили сотрудничество России и Китая в области биологической безопасности и подтвердили общность подходов.

До этого начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Соединенные Штаты осуществляет «биологический шпионаж» возле границ своих геополитических противников, чтобы проанализировать эпидемическую ситуацию в данных районах.

По его словам, в данный момент США ведут подобную деятельность у границ КНР и Турции. Кроме того, целью американских властей стали Пакистан и Саудовская Аравия.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ заявил, что Минобороны США проводило опасные эксперименты во время российской СВО.