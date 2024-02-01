В Пентагоне заявили, что не планируют выводить войска из Сирии

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты не планируют выводить войска из Сирии. Об этом он сказал на пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Происходящее в последние пару недель не заставляет нас рассматривать вопрос о выводе военных из Сирии», — сказал Остин.

30 января заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что американские власти не планируют выводить войска с территории Сирии. По ее словам, Вашингтон считает необходимым продолжать борьбу с терроризмом в данной стране в связи с активностью ИГИЛ (организация запрещена в России).

25 января журнал Foreign Policy, ссылаясь на источники в Госдепе и Пентагоне, писало, что Соединенные Штаты всерьез рассматривают возможность полного вывода из Сирии американских войск.

В Пентагоне тезисы публикации FP опровергли, заявив, что распространившиеся в СМИ сведения о возможном выводе войск США из Сирии являются ошибочными.

Ранее в Иране предупредили, что не боятся войны с США.