США одобрили планы по нанесению ударов по иранским объектам в Ираке и Сирии

Cоединенные Штаты одобрили планы по нанесению ударов возмездия по иранским объектам и военным из этой страны, расположенным в Ираке и Сирии. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.

«Официальные лица США подтвердили CBS News, что были одобрены планы нанесения серии ударов в течение нескольких дней по целям, включая иранский персонал и иранские объекты, на территории Ирака и Сирии», — говорится в сообщении.

Удары будут нанесены в ответ на атаки беспилотников и ракет, нацеленные на силы США в регионе. В том числе в ответ на атаку беспилотников на базу США на границе Сирии и Иордании. При этой атаке пострадали американские военнослужащие.

До этого сообщалось, что высокопоставленные чиновники в США полагают, что власти Ирана «нервничают» из-за некоторых действий проиранских вооруженных группировок в Сирии, Ираке и Йемене, опасаясь дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране предупредили, что не боятся войны с США.