Глава Пентагона выглядел осунувшимся на встрече с главой британского Минобороны

Глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с министром обороны Германии Грантом Шаппсом «выглядел похудевшим» после перенесенной операции и осложнений на фоне лечения рака простаты. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты отметили, что Остин впервые после возвращения к работе опубликовал в соцсетях фотографии, сделанные с близкого расстояния. Министр обороны США выглядел «похудевшим и осунувшимся» по сравнению со снимками, сделанными до госпитализации, обратило внимание агентство.

В начале января к дому шефа Пентагона Ллойда Остина вызывали скорую помощь без опознавательных сигналов. Тот, кто позвонил в службу спасения, хотел сделать все без лишнего шума и попросил прислать машину скорой помощи без мигалок и сирен.

Позднее стало известно, что министру обороны США диагностировали рак простаты и провели операцию. Прогноз специалистов благоприятный, они ожидают «полного восстановления» министра, однако сообщалось, что процесс выздоровления может затянуться.

29 января Ллойд Остин вернулся в Пентагон после месячного лечения рака простаты.

Ранее Остин заявил, что США примут меры для обеспечения безопасности своих войск в связи с атаками на американских военных.