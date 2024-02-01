В МИД РФ предрекли скорое размещении ядерного оружия США в Британии

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США могут разместить свое ядерное оружие на территории Великобритании в скором будущем. Об этом сообщает RT.

«Я довольно уверен в том, что этот момент настанет, возможно, не в таком далеком будущем, когда мы увидим размещение американского тактического ядерного оружия в Великобритании», — сказал дипломат.

При этом Рябков подчеркнул, что Россия найдет средства противостоять этому. По мнению дипломата, США заблуждаются, полагая, что размещение ядерного оружия в Великобритании сможет «станет актом сдерживания России».

«Это не сдержит нас, мы найдем способы, как «обойтись» с этим», — сказал замглавы МИД РФ.

30 января научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, эксперт РСМД Дмитрий Стефанович прокомментировал планы США разместить в Великобритании ядерное оружие. По мнению специалиста, в этой информации нет особой сенсации, поскольку Россия давно готова к тому, что ядерные миссии Запада будут продолжаться.

Газета The Telegraph со ссылкой на документы Пентагона также писала о намерении Вашингтона впервые за 15 лет разместить ядерное оружие в Британии.

Ранее в МИД РФ предостерегли США от возвращения ядерного оружия в Британию.