Размер текста
А
А
А

Рогов заявил, что ВС России продвинулись на 300-700 м к западу от Вербового

Рогов заявил о продвижении российских сил на 300-700 м к западу от Вербового

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) продвинулись от 300 до 700 метров к западу от Вербового, взяв четыре опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, слова которого передает ТАСС.

«Взятие этих четырех опорников обеспечило возможность продвижения дальше, на запад от Вербового. Сейчас взяты достаточно большие объемы лесопосадок — от 300 до 700 метров перешли под наш контроль», — сказал Рогов.

1 февраля сообщалось, что ВСУ потеряли более 125 военнослужащих на Купянском направлении.

В этот же день российские средства ПВО за сутки уничтожили 68 дронов ВСУ в зоне специальной военной операции (СВО).

До этого стало известно, что подразделения группировки «Юг» российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции.

Кроме того, российские силы уничтожили радиолокационную станцию норвежского зенитного ракетного комплекса NASAMS и два склада горючего Вооруженных сил Украины.

Ранее в Госдуме отреагировали на подготовку Украины к новому контрнаступлению.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами