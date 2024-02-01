Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) продвинулись от 300 до 700 метров к западу от Вербового, взяв четыре опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, слова которого передает ТАСС.

«Взятие этих четырех опорников обеспечило возможность продвижения дальше, на запад от Вербового. Сейчас взяты достаточно большие объемы лесопосадок — от 300 до 700 метров перешли под наш контроль», — сказал Рогов.

1 февраля сообщалось, что ВСУ потеряли более 125 военнослужащих на Купянском направлении.

В этот же день российские средства ПВО за сутки уничтожили 68 дронов ВСУ в зоне специальной военной операции (СВО).

До этого стало известно, что подразделения группировки «Юг» российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции.

Кроме того, российские силы уничтожили радиолокационную станцию норвежского зенитного ракетного комплекса NASAMS и два склада горючего Вооруженных сил Украины.

Ранее в Госдуме отреагировали на подготовку Украины к новому контрнаступлению.