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Сделка по продаже Турции F-16 не содержала дополнительных требований

Источник в минобороны Турции: покупка F-16 не обременена никакими условиями

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Air Force/Wikipedia

Планы по покупке у США новых истребителей F-16 и модернизации уже имеющихся на вооружении Турции аналогичных истребителей не предполагают выполнения каких-либо дополнительных требований. Об этом со ссылкой на источник в минобороны Турции сообщает ТАСС.

«Вопрос покупки и модернизации F-16 не обременен никакими условиями», — цитирует агентство слова источника.

До того сообщалось, что согласие на продажу F-16 может содержать со стороны США запрет на использование самолетов в определенных регионах или операциях.

27 января стало известно, что Государственный департамент Соединенных Штатов одобрил продажу Турции истребителей F-16 и оборудования на $23 млрд.

В соглашение также будет включена модернизация 79 уже имеющихся в Турции истребителей F-16 и поставка запчастей и различных систем к ним.

30 января заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты готовы вернуть Турцию в программу по производству истребителей F-35 при выполнении некоторых условий.

Ранее США одобрили продажу F-35 Греции.

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