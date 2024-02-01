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Российские средства ПВО за сутки уничтожили 68 дронов ВСУ

МО: российские средства ПВО за сутки уничтожили 68 дронов ВСУ

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Inna Varenytsia/Reuters

Российские средства ПВО за сутки уничтожили 68 дронов ВСУ в зоне СВО. Об этом сообщается в регулярной сводке Минобороны РФ.

Также средства ПВО перехватили за 24 часа 20 авиационных управляемых ракет и 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Беспилотники были уничтожены в районе Ольшаны и Берестового в Харьковской области, под Житловской и Кривошеевкой в ЛНР, в районе Ясиноватой и Макеевки в ДНР, под Пологами, Гуляйполем и Токмаком в Запорожье и в районе Раденска и Новой Каховки в Херсонской области.

Утром 31 января силы ПВО РФ сбили шесть украинских дронов в Воронежской и Белгородской областях.

Все случилось 1 февраля около 6:30 мск. По данным ведомства, в Белгородской области сбили четыре дрона, а в Воронежской — два.

В Минобороны отметили, что пресекли очередную попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку c помощью беспилотников самолетного типа по объектам на территории России.

Ранее Путин высказался об эффективности российских беспилотников в зоне СВО.

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