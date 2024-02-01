Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 125 военнослужащих на Купянском направлении. Об этом журналистам рассказали в Министерстве обороны России.

«На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск активными действиями при поддержке авиации отразили семь атак штурмовых групп 30-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.

Помимо потерь в живой силе, противник также лишился трех боевых бронированных машин и двух автомобилей. Кроме того, Вооруженным силам России удалось поразить вражескую артиллерийскую установку Krab польского производства, а также две установки «Гвоздика».

До этого российская артиллерия уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ на Купянском направлении. Этот пункт был обнаружен при помощи беспилотного летательного аппарата.

Согласно данным российского оборонного ведомства, уничтожение цели было подтверждено силами объективного контроля. После нанесения удара российские артиллеристы успешно выполнили маневр уклонения от ответного удара противника.

Ранее ЗРК «Тор-М2» уничтожил дроны-разведчики ВСУ на Купянском направлении.