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Минобороны РФ сообщило об улучшении позиций на одном из направлений

МО РФ: группировка «Юг» заняла более выгодные рубежи на Донецком направлении

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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения группировки «Юг» российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Российские войска нанесли поражение военнослужащим и технике четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины. Столкновения произошли в района населенных пунктов Белогоровка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой народной республики.

Также были отражены четыре атаки штурмовых групп ВСУ у сел Георгиевка, Новомихайловка и Красное ДНР.

В результате украинские войска лишились более 210-ти военнослужащих, трех боевых бронированных машин и шести автомобилей.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены: боевая машина ракетной системы залпового огня «Град», самоходная артиллерийская установка AS-90 британского производства, три артиллерийские системы М777 американского производства, две гаубицы «Мста-Б» и другая техника.

30 января Минобороны РФ сообщало, что в ходе боев на Донецком направлении ВСУ лишились до 310 военнослужащих, а также двух танков, трех боевых машин пехоты, 11 автомобилей.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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