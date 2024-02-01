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Американцы могли находиться в расчете ЗРК, атаковавшего Ил-76

ТАСС: в расчете атаковавшего Ил-76 ЗРК Patriot могли быть американцы

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В расчете зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, атаковавшего Ил-76 с украинскими пленными, могли находиться и американцы, поскольку он был, скорее всего, смешанным. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оперативных службах.

Уточняется, что в расчет могли входить как украинские, так и американские специалисты. Собеседник агентства указал, что установление точных лиц, причастных к атаке на самолет, в данный момент продолжается.

«На управлении, станциях наведения ракет сидят западные специалисты, в том числе американцы. Украинцев зачастую допускают только как водителей или на транспортно-заряжающие машины», — сказал он.

Накануне Следственный комитет России сообщил, что рядом с местом крушения самолета Ил-76 под Белгородом обнаружены обломки ракет производства США.

24 января Минобороны России сообщило, что на борту упавшего в Белгородской области Ил-76 было 65 пленных военных Вооруженных сил Украины. Радиолокационные средства ВКС России наблюдали пуск двух украинских ракет.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов обвинил США в нежелании завершить конфликт на Украине.

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