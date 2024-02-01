Заявления Украины о подготовке к новому контрнаступлению весной являются милитаристским вампиризмом. Об это заявил депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев, слова которого передает РИА Новости.

«Киев продолжает планомерно уничтожать своих солдат — на поле боя, в провалившемся контрнаступлении, в тупых десантах на правый берег Днепра и побережье Крыма, в самолете с гуманитарной миссией, который вез украинских пленных», — сказал депутат.

Также Ивлев заявил, что киевские власти напоминают вампиров из фильмом Квентина Тарантино, которым нужно больше крови.

На этой неделе начальник ГУР ВСУ Кирилл Буданов заявил в интервью изданию «The Telegraph», что весной этого года Вооруженные силы Украины могут снова попытаться перейти к наступлению.

1 февраля глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов назвал заявление Буданова о весеннем наступлении украинских войск политической игрой.

Ранее Буданов признал продвижение российской армии.