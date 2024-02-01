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Стало известно, какие повреждения получил завод в Петербурге из-за атаки дрона

Mash: упавший на «Невский мазут» беспилотник был снабжен шрапнельным снарядом

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Александр Кряжев/РИА Новости

Беспилотник самолетного типа, который упал на петербургский завод «Невский мазут», был снабжен мощным шрапнельным снарядом. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, диаметр поражающего элемента составлял около одного сантиметра.

Также журналисты выяснили полный список повреждений на заводе. Так, оказалась разрушена кирпичная стена административного здания. У припаркованных на заводе большегрузов Scania посечены осколками кабины и выбиты стекла.

Канал отметил, что пустые цистерны для перевозки горюче-смазочных материалов получили повреждения. Также осколки долетели до рабочей бытовки и трансформаторной будки. Еще повредило несколько металлических конструкций, заключили Mash.

31 января жители Санкт-Петербурга рассказали, что утром слышали громкий взрыв в разных районах города. Оказалось, что беспилотник успел долететь до Невского района и рухнул на территории завода «Невский мазут». Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал о последствиях утренней атаки дронов.

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