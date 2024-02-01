В Белоруссии оценили возможность применения тактического ядерного оружия

Новая Военная доктрина Белоруссии не говорит о механизмах применения тактического ядерного оружия (ТЯО), размещенного Россией в прошлом году. Об этом заявил начальник информационно-аналитического управления Генштаба ВС Белоруссии Артем Буторин, передает ТАСС.

«Что касается ядерного оружия, то военная доктрина не говорит о механизмах, способах, формах и тактических приемах применения этого оружия», — заявил он.

Он отметил, что в доктрине декларируются «политические моменты». В частности там сказано, что ЯО является средством стратегического сдерживания от развязывания агрессии против страны.

По словам полковника Буторина, доктрина сохранила «миролюбивую направленность», но декларирует отстаивание национальных интересов государства.

В январе министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что обновленная Военная доктрина страны определяет действия Минска в случае вооруженной агрессии против союзников по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Союзному государству.

Ранее военный эксперт раскрыл смысл новой Военной доктрины Белоруссии.