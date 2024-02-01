Эксперт назвал три возможные причины крушения Ил-76 под Белгородом

Журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев в эфире Tsargrad.tv назвал три возможные причины крушения российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Первой из них, по его мнению, может быть банальная ошибка украинских расчетов противовоздушной обороны (ПВО).

Вторым сценарием, как считает эксперт, могли быть закулисные конфликты киевских элит и разные представления о том, как украинский кризис должен закончиться.

«Кто-то там работает на Лондон, например Зеленский и Ермак. Кто-то — на Вашингтон, это вот армейская верхушка во главе с Залужным. И они не очень дружно живут. Против России да, они едины, но между собой, и по поводу тактики у них есть большие-большие вопросы друг к другу», — отметил Латышев.

Третьей причиной, по его мнению, могла быть попытка запугать украинских военнослужащих, чтобы они в будущем не сдавались в плен. Журналист при этом подчеркнул, что независимо от причин, Киев совершил тяжкое преступление.

Крушение Ил-76 произошло утром 24 января в районе поселка Яблоново в Белгородской области. Самолет должен был перевезти пленных украинских военных в административный центр региона. По данным министерства обороны РФ, всего на борту находились 65 бойцов ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Согласно данным ведомства, по пути воздушное судно подверглось ракетной атаке со стороны ВСУ.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов обвинил США в нежелании завершить конфликт на Украине.