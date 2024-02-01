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За рубежом впервые представят российскую установку для борьбы с морскими дронами

«Алмаз-Антей»: в Аравии покажут установку «Комар» для борьбы с морскими дронами

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Модернизированная установка «Комар», предназначенная для борьбы с воздушными целями и морскими дронами, впервые будет представлена за рубежом на выставке вооружений в Саудовской Аравии. Об этом со ссылкой на пресс-службу корпорации «Алмаз-Антей» сообщает ТАСС.

«Турельная установка «Комар» (3М47-03Э) является эффективным средством борьбы не только со средствами воздушного нападения, но и с беспилотными морскими дронами», — говорится в публикации.

В концерне уточнили, что такие возможности у «Комара» появились благодаря тому, что в составе установки используются два вида ракет: 9М342 типа «Игла-С» и 9М120‑1 типа «Атака».

Модернизированная корабельная ракетная установка «Комар 3М47-03Э» была представлена специалистам в октябре 2023 года на выставке «Интерполитех-2023» в Москве. Она может поражать как воздушные цели, включая низколетящие дроны, так и надводные беспилотные катера-камикадзе.

30 января сообщалось, что гособоронзаказ по «Калибрам» и «Искандерам» выполнен предприятиями корпорации «Алмаз-Антей» полностью.

11 января в Киеве признали, что РФ научилась бороться с украинскими морскими дронами.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о планах предприятия «Алмаз-Антей».

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