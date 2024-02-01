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Губернатор Воронежской области рассказал о последствиях утренней атаки дронов

Губернатор Гусев: последствий после атаки Воронежской области беспилотником нет

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Утром 1 февраля дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили на юге Воронежской области два украинских беспилотника самолетного типа. Об этом губернатор региона Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что, по предварительной информации, последствий на земле не зафиксировали.

«Также мне сообщили, что вчера ранения в зоне СВО получили два волонтера из Воронежа. Они направляются в наш госпиталь, врачи уже наготове. Сделаем для этих отважных людей все возможное», — заключил губернатор.

По данным Минобороны РФ, в Воронежской области сбили два украинских дрона. Этим же утром в Белгородской области сбили четыре беспилотника.

При этом в ночь на 1 февраля системы противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями. По предварительным данным, никто не пострадал. Данных о разрушениях тоже не поступало.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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