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«Катаиб Хезболла» готова в любой момент нанести удар по силам США

Представитель «Катаиб Хезболлы» заявил, что они готовы нанести удар по силам США

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Marwan Naamani/Global Look Press

Одна из радикальных группировок Ирака «Катаиб Хезболла» заявила о своей готовности нанести ответный удар по американским базам на Ближнем Востоке. Об этом пишет ТАСС.

Представитель группировки подтвердил, что они готовы ответить в любое время и в любом месте, имея при этом доступ к некому оружию дальнего радиуса действия.

Ранее сторонники «Катаиб Хезболлы» подозревались в атаке на американские силы в районе Эт-Танф на границе Иордании и Сирии, в результате которой получили ранения более 40 американских военных.

США возлагают ответственность за это на Иран. Президент США Джо Байден уже принял решение о том, как будет реагировать на вылазку на иордано-сирийской границе.

В связи с эскалацией конфликта в секторе Газа участились нападения на американские военные базы в Сирии и Ираке с использованием ракет и беспилотников.
Шиитские формирования предупредили, что увеличат число вооруженных операций в Сирии и Ираке, так как США продолжают оказывать военную помощь армии Израиля.

До этого сообщалось, что США эвакуировали восемь пострадавших при ударе БПЛА по базе в Иордании.

Ранее в Ираке дали совет США по действиям на Ближнем Востоке.

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