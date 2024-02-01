Нуланд заявила, что новое дальнобойное оружие для ВСУ уже едет на фронт

Высокоточные управляемый ракеты GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) уже направляются в зону боевых действий на Украине. Об этом украинским СМИ заявила заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд.
«США продолжают оказывать Украине поддержку, в частности новые инвестиции, новые системы вооружения, такие как Small Diameter Bomb, которые уже едут на фронт», — заявила Нуланд на пресс-конференции в Киеве.
Нуланд отметила, что помимо поставки новых дальнобойных высокоточных боеприпасов США будут помогать Украине восстанавливать оборонную промышленность для продолжения противостояния с Россией.
Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд прибыла с визитом в Киев в среду, 31 января.
До этого заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем обсудила выполнение Киевом мер по борьбе с коррупцией.
Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.