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Два беспилотника «посадили» средства РЭБ в Нижегородской области

Под Нижним Новгородом средства РЭБ сбили два беспилотника

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Минобороны РФ

Под Нижним Новгородом средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили два беспилотника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

«Два дрона ВСУ пытались добраться до Нижнего Новгорода на крайне низких высотах, чтобы быть незамеченными средствами ПВО. Полет проходил сегодня ночью, двигались дроны со стороны Рязанской области на высоте порядка 50 метров», — сообщил источник.

Отмечается, что обезвредить беспилотники удалось благодаря работе средств РЭБ, которые «посадили» беспилотники в Кстовском районе Нижегородской области. При осмотре обезвреженных БПЛА выяснилось, что они были начинены взрывчаткой, которая не детонировала при жестком приземлении.

В результате операции никто не пострадал.

До этого российским военным передали более трех тысяч детекторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Булат».

В компании-разработчике 3mx признали, что три тысячи детекторов — очень мало. Представители предприятия общались с военным руководством, которое оценило потребность подобной техники для воинского объединения. По их словам, армии нужно около 20 тыс. единиц детекторов.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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