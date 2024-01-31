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Стало известно о скорых военных учениях в Киеве

В окрестностях Киева запланировали ночные военные учения со взрывами

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Efrem Lukatsky/AP

В окрестностях Киева в течение трех дней запланировали постоянные военные учения, на которых в том числе возможно использование взрывчатых веществ. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной военной администрации.

«С 1 по 3 февраля в Бучанском районе, северо-западных окрестностях Киева, будут проведены военные учения», — говорится в публикации.

В военной администрации столицы Украины уточнили, что тренировки в ходе мероприятия будут продолжаться и днем, и ночью. Также граждан предупредили о возможных звуках взрывов, которые будут связаны с использованием взрывчатки и боеприпасов в ходе учений.

«В эти дни громкие звуки могут звучать в любое время суток. Просим сохранять спокойствие и следить за сигналами воздушных тревог», — заключили в администрации города.

10 января украинские власти объявляли о начале учений территориальной обороны в подконтрольной им части Запорожской области.

При этом в европейских странах в течение нескольких месяцев 2024 года будут проходить учения НАТО Steadfast Defender.

Ожидается, что в них примут участие около 90 тыс. военных. Это будут крупнейшие военные тренировки в Европе за последние десятилетия.

Ранее была названа возможная причина стягивания сил ВСУ к Херсонской области.

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