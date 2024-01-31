Размер текста
А
А
А

На юго-востоке Украины поврежден инфраструктурный объект

В Никополе Днепропетровской области Украины поврежден объект инфраструктуры

close
100%
Shutterstock

В украинском городе Никополь, расположенном в Днепропетровской области, зафиксировано повреждение инфраструктурного объекта. Об этом доложил глава областной администрации (ОВА) Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

«Повреждены промышленное предприятие, инфраструктурный объект», — сообщил глава ОВА.

Помимо того, зафиксированы разрушения в шести частных домовладениях, небольшие повреждения — в нескольких хозяйственных сооружениях.

Согласно информации Лысака, обломки ракеты, нейтрализованной в Криворожском районе, нанесли урон зданию исправительного учреждения.

«Почти весь день в области звучала воздушная тревога», — заключается в публикации.

Чуть ранее в Харькове на востоке Украины произошли повторные взрывы.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее на Украине сообщили о взрывах в Запорожье.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами