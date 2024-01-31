На юго-востоке Украины поврежден инфраструктурный объект

В украинском городе Никополь, расположенном в Днепропетровской области, зафиксировано повреждение инфраструктурного объекта. Об этом доложил глава областной администрации (ОВА) Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

«Повреждены промышленное предприятие, инфраструктурный объект», — сообщил глава ОВА.

Помимо того, зафиксированы разрушения в шести частных домовладениях, небольшие повреждения — в нескольких хозяйственных сооружениях.

Согласно информации Лысака, обломки ракеты, нейтрализованной в Криворожском районе, нанесли урон зданию исправительного учреждения.

«Почти весь день в области звучала воздушная тревога», — заключается в публикации.

Чуть ранее в Харькове на востоке Украины произошли повторные взрывы.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее на Украине сообщили о взрывах в Запорожье.