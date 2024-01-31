ВМФ назвал плановое число новых кораблей и подлодок в 2024 году

Арсенал Военно-морского флота (ВМФ) России в 2024 году должен пополниться 12 кораблями и 4 подводными лодками. Такие цифры назвал заместитель главы российского министерства промышленности и торговли Виктор Евтухов, чьи слова передает РИА Новости.

«Российские корабелы передадут флоту 12 надводных кораблей и 4 подводные лодки», — объявил замминистра в рамках церемонии поднятия Военно-морского флага РФ на дизель-электрической подлодке проекта 677 «Кронштадт».

Согласно информации Евтухова, за прошедшие десять лет ВМФ получил 40 судов и 24 субмарины, почти каждая из которых работает как на дизельном топливе, так и на электричестве.

«Темпы в 8 раз увеличились», — заявил замглавы ведомства.

Он подчеркнул, что импортозамещение при строительстве водных судов для ВМФ достигло 100%.

«Сегодня никакие санкции не могут повлиять на строительство и сдачу», — констатировал замминистра.

Перед этим заместитель Минобороны России Алексей Криворучко заявил, что ВМФ РФ в 2023 году получил свыше 7,7 тысячи единиц средств поражения.

Ранее главком ВМФ России анонсировал усиление флота БПЛА «Охотник» и «Иноходец».