Зеленский подтвердил обмен военнопленными между Украиной и РФ

Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил информацию, согласно которой Киев и Москва обменялись пленными военнослужащими. Об этом пишет местное издание «Страна.ua».

Глава государства отметил, что в страну вернулись «207 человек». При этом предоставленные им сведения расходятся с данными российской стороны, которая заявила об освобождении 195 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Днем 31 января Министерство обороны РФ сообщило, что обменяло 195 пленных украинских военных на аналогичное количество пленных российских солдат. Ожидается, что в ближайшее время освобожденных бойцов Вооруженных сил РФ доставят в столицу для прохождения лечения и реабилитации.

24 января член комитета Государственной думы РФ по обороне Юрий Швыткин заявил, что крушение военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области может повлиять на процесс обмена пленными между Москвой и Киевом. Авиакатастрофа произошла в тот же день в районе населенного пункта Яблоново.

Согласно информации российского военного ведомства, на борту находились 65 солдат ВСУ. Их должны были транспортировать в Белгород, а затем отправить в зону обмена пленными. Однако по пути самолет подвергся ракетной атаке со стороны украинских войск, которые выпустили снаряды с территории Харьковской области.

Тем не менее позже представитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил о готовности властей страны продолжать обмен пленными с РФ.

Ранее омбудсмен рассказала о просьбах родителей пленных бойцов ВСУ не возвращать их на родину.