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Израиль обнаружил взрывчатку в гуманитарной помощи БАПОР

ЦАХАЛ обнаружил взрывчатку в сумках с гуманитарной помощью БАПОР

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Israel Defense Forces

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила взрывчатку в сумках с гуманитарной помощью, отправленных в сектор Газа БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ). Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Там утверждают, что взрывчатка а также оружие были обнаружены в ходе рейда 7-й бригады ЦАХАЛ на юге сектора Газа.

«Солдаты обнаружили большое количество оружия, в том числе взрывные устройства, автоматы Калашникова, боеголовки для РПГ, оружейные магазины, СВУ, ручные гранаты и многое другое, в сумках БАПОР», — сообщили в израильской армии.

До этого БАПОР лишилось половины бюджета из-за обвинений в поддержке ХАМАС. Директор по связям с общественностью БАПОР Джульетта Тума заявила, что уже 16 стран-доноров отказались от помощи организации.

В январе 2024 года Израиль обвинил некоторых сотрудников БАПОР в причастности к атаке ХАМАС на израильские поселения 7 октября и принял решение расторгнуть с ними контракты.

Ранее Лавров заявил о необходимости расследовать обвинения Израиля в адрес БАПОР.

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