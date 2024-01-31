Минобороны доложило о ходе спецоперации на Херсонском направлении

Российская армия за минувшие сутки нанесла удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России в Telegram-канале.

Согласно информации оборонного ведомства, Вооруженные силы РФ нанесли огневое поражение и ликвидировали украинский склад.

«Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих», — указывается в сводке.

Помимо того, украинская армия лишилась пяти автомобилей.

До этого российская армия с помощью средств противовоздушной обороны нейтрализовала семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire ВСУ.

Некоторое время назад пресс-служба Минобороны сообщала, что российские войска взяли под контроль село Табаевка в Харьковской области.

Ранее британский аналитик заявил о подрыве ВС России артиллерийских расчетов ВСУ.