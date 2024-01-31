Российские силы продвинулись на Краснолиманском направлении

Подразделений группировки «Центр» российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции на Краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Российские военные нанесли огневое поражение военнослужащим Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Григоровка и Дзержинское Донецкой народной республики.

Также силы РФ отразили три атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады и 12-й бригады ВСУ специального назначения у сел Ямполовка ДНР и Кузьмино ЛНР.

В результате ВСУ лишились до 280 военнослужащих, двух боевых бронированных машин и семи автомобилей.

Всего с начала СВО российские силы уничтожили 568 украинских самолетов , 265 вертолетов, 11512 беспилотников, 457 зенитных ракетных комплексов, 14860 танков и другой техники.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что ВСУ потеряли более 130 человек в результате ударов российских артиллеристов и расчетов тяжелых огнеметных систем на Краснолиманском направлении.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.