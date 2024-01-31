Израиль нанес удар по военной инфраструктуре Сирии

Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по военной инфраструктуре Сирии в ответ на обстрел израильской территории, заявили в ЦАХАЛ. Заявление опубликовано в Telegram-канале.пресс-службы ЦАХАЛ.

В Армии обороны Израиля утверждают, что вечером 30 января был зафиксирован ряд запусков со стороны Сирии в направлении южной части Голанских высот. В ответ израильские истребители нанесли удары по сирийской военной инфраструктуре в районе Дераа.

29 января иранское агентство Tasnim сообщало, что Израиль нанес удар по центру в Дамаске, где, предположительно, располагались советники из Ирана.

Издание также сообщило об активизации работы сирийской системы ПВО и о «борьбе с враждебными целями» в небе над Дамаском.

До этого стало известно, что четыре представителя «Корпуса стражей исламской революции» (иранское элитное военное подразделение — прим. ред.) были ликвидированы в результате удара Израиля по Дамаску.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.