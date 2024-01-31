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Женщина сдалась ФСБ после вербовки сотрудниками СБУ

РЕН ТВ: женщина сдалась ФСБ после вербовки СБУ

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ЦОС ФСБ РФ

Гражданка РФ сдалась ФСБ после того, как ее завербовала Служба безопасности Украины. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, женщина приехала в Херсон из Николаева специально для сбора информации о Вооруженных силах РФ, но затем, испугавшись уголовного преследования, подробно рассказала ФСБ о том, что и как она делала. Также женщина отказалась от выполнения заданий СБУ.

Уголовное дело против нее возбуждено не было, однако бывший агент получила официальное предостережение, рассказали журналисты.

До этого ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Ярославской области. По данным спецслужбы, гражданка России 1987 года рождения по заданию украинских спецслужб собирала и передавала информацию об одном из объектов критической инфраструктуры региона с целью совершения террористического акта.

7 октября силовики в Запорожской области получили от хакеров список агентов СБУ. При этом удалось добыть не только документы для служебного пользования, но и данные с грифами «секретно» и «совершенно секретно». Последние хранил у себя в тайнике беглый подполковник СБУ Сергей Фролов.

Ранее пенсионерка из Казани подожгла военкомат из-за угроз дочери.

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