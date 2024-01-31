Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров с министром обороны КНР Дун Цзюнем, которые состоялись в режиме видеоконференцсвязи в среду, заявил, что Россия и Китай сотрудничают в оборонной сфере по всем направлениям. Об этом сообщает РИА Новости.

Шойгу подчеркнул, что Москва и Пекин, в отличие от некоторых западных стран, не создают военные блоки.

«Регулярно проводим совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки на суше, море и в воздухе, успешно отрабатываем учебно-боевые задачи различной сложности», — пояснил министр.

Он добавил, что рассчитывает и на дальнейшее тесное и плодотворное сотрудничество.

До этого военный обозреватель Чэнь Си в статье для портала Sohu предрек Украине потерю еще больших территорий в случае продолжения конфликта. По его словам, многие на Украине уже высказывались о необходимости прекращения конфликта.

Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер говорил, что подход российской армии к городу Одессе станет решающим моментом для Украины.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.