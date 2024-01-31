В Кремле прокомментировали масштабные учения НАТО

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Россия однозначно воспринимает учения НАТО Steadfast Defender 2024 как угрозу.

«В нашем понимании НАТО — это инструмент конфронтации. Альянс, собственно, задумывался, формировался, конфигурировался, управляется в настоящий момент Соединенными Штатами именно как инструмент конфронтации. Этот инструмент продолжает выполнять свою роль, конечно, это угроза для нас. Так мы к этому и относимся», — поделился Песков.

Он добавил, что Москва предпринимает соответствующие меры на фоне проведения учений, «тем более на фоне того, как альянс, не переставая, на протяжении нескольких десятилетий двигает свою военную инфраструктуру к нашим границам».

До этого РИА Новости сообщало, что у границ России стартовала активная фаза крупнейших учений НАТО со времен холодной войны Steadfast Defender 2024. В учениях участвуют 90 тысяч военнослужащих из всех 32 стран альянса. Маневры будут проходить в странах Балтии, Польше и Германии.

Ранее сообщалось, что Турция готова поддержать членство Швеции в НАТО ради поставок американских истребителей.