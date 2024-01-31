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Установлен регион производства ракеты, сбившей Ил-76

Экспертиза подтвердила, что Ил-76 с военными сбила ракета западного производства

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СК РФ/РИА Новости

Самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту был сбит ракетой из зенитного ракетного комплекса западного образца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«Предварительная экспертиза обнаруженных в самолете поражающих элементов показывает принадлежность ракеты к ЗРК западного производства», — пояснил источник агентства.

При этом он не добавил каких-либо деталей.

Источник ТАСС в силовых структурах рассказал, что «с большой вероятностью использовался ЗРК Patriot». Однако, по его словам, экспертиза все еще продолжается.

24 января в небе над Белгородской областью был сбит транспортный самолет Ил-76. На борту находились 65 украинских военнопленных, их сопровождали три офицера Вооруженных сил РФ и шесть членов экипажа.

До этого бывший командир потерпевшего крушение Ил-76 Александр Романов заявлял, что полная расшифровка черных ящиков займет несколько дней. Если они были подвержены повышенной температуре, то восстановление может занять несколько недель, подчеркнул он.

Сообщалось также, что версия о внешнем воздействии на борт подтверждается предварительными данными расшифровки черных ящиков.

Ранее отец одного из членов экипажа сбитого Ил-76 рассказал о сыне.

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