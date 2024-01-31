Нидерланды, ФРГ и Польша создадут коридор для перемещения военной техники

Нидерланды, Германия и Польша решили создать военный коридор для перемещения войск и военной техники. Об этом сообщила глава нидерландского минобороны Кайса Оллонгрен в соцсети Х, передает РИА Новости.

Она отметила, что странам необходим «военный Шенген» для быстрого и эффективного перемещения военного персонала и техники.

«Это сделает Европу сильнее. Мы сделали важный шаг: Польша, ФРГ и Нидерланды подписали декларацию о создании военного коридора», — добавила Оллонгрен.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что польские и украинские власти договорились о совместном строительстве оборонно-промышленных предприятий. По его словам, предприятия будут создаваться параллельно с инвестициями в польские и украинские компании, которые займутся производством ради увеличения оборонных возможностей всей Европы. Туск предположил, что это будет прибыльный бизнес для обеих сторон.

Ранее в Британии признали, что ЕС не может производить оружие так же быстро, как Россия.