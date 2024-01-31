В ЕС предрекли Украине проблемы из-за нехватки снарядов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ближайшее время столкнутся с критической проблемой нехватки артиллерийских боеприпасов. Об этом говорится в совместном письме пяти глав правительств стран ЕС, опубликованном изданием Financial Times.

«[Киев] вот-вот столкнется с критической проблемой: Украина не обладает необходимыми запасами артиллерийских боеприпасов. [Масштабов] обязательств [Запада] по оказанию военной помощи может не хватить для обеспечения потребностей Украины», — говорится в письме.

Письмо подписали канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министры Марк Рютте (Нидерланды), Метте Фредериксен (Дания), Петр Фиала (Чехия) и Кайя Каллас (Эстония). В документе также уточняется, что страны Евросоюза не смогут поставить Украине обещанный миллион снарядов к концу марта 2024 года.

Они также указали на необходимость как можно скорее передать Украине боеприпасы, гаубицы, беспилотники и системы противовоздушной обороны (ПВО). Но с этим тоже есть проблемы, поскольку производимые «заказы, которые размещаются сегодня, попадут на Украину только через год», заявили подписанты.

Тем временем Евросоюз планирует нарастить производство боеприпасов до 1,4 млн единиц до конца 2024 года. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Как ранее сообщал Bloomberg, страны Европейского союза смогут предоставить Украине до марта текущего года лишь около 600 тыс. снарядов из ранее обещанного миллиона. Такая проблема возникла из-за задержек в производстве снарядов, а также опасений стран по поводу истощения своих запасов.

1 декабря сообщалось, что Соединенные Штаты переносят поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) высокоточных ракет GLSDB на 2024 год. Высокоточные ракеты GLSDB способны поражать цели на расстоянии до 160 км. Они могли бы стать дополнением к ограниченной партии дальнобойных ракет ATACMS, которые США передали ВСУ осенью.

Ранее сообщалось, что страны Запада потратят два года на производство боеприпасов для Киева.