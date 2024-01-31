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В ЕС рассказали, когда нарастят производство боеприпасов до 1,4 млн единиц

МО Эстонии: ЕС нарастит производство боеприпасов до 1,4 млн к концу 2024 года

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Евросоюз планирует нарастить производство боеприпасов до 1,4 млн единиц до конца 2024 года. Об этом на неформальной встрече глав министерств обороны стран ЕС заявил руководитель соответствующего ведомства в Эстонии Ханно Певкур. Его цитирует ТАСС.

»[ЕС] необходимо нарастить производство боеприпасов, оно увеличится до 1,4 млн единиц до конца этого года», — сообщил чиновник.

Как ранее сообщало агентство Bloomberg, страны Европейского союза смогут предоставить Украине до марта текущего года лишь около 600 тыс. снарядов из ранее обещанного миллиона. Такая проблема возникла из-за задержек в производстве снарядов, а также из-за опасений стран по поводу истощения своих запасов.

Кроме того, стало известно, что план по передаче японских артиллерийских снарядов калибра 155 мм Украине через Великобританию застопорился.

Ранее сообщалось, что 1 февраля лидеры ЕС объявят о необходимости ускорить поставки снарядов Украине.

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