В ЕС рассказали, когда нарастят производство боеприпасов до 1,4 млн единиц

Евросоюз планирует нарастить производство боеприпасов до 1,4 млн единиц до конца 2024 года. Об этом на неформальной встрече глав министерств обороны стран ЕС заявил руководитель соответствующего ведомства в Эстонии Ханно Певкур. Его цитирует ТАСС.

»[ЕС] необходимо нарастить производство боеприпасов, оно увеличится до 1,4 млн единиц до конца этого года», — сообщил чиновник.

Как ранее сообщало агентство Bloomberg, страны Европейского союза смогут предоставить Украине до марта текущего года лишь около 600 тыс. снарядов из ранее обещанного миллиона. Такая проблема возникла из-за задержек в производстве снарядов, а также из-за опасений стран по поводу истощения своих запасов.

Кроме того, стало известно, что план по передаче японских артиллерийских снарядов калибра 155 мм Украине через Великобританию застопорился.

Ранее сообщалось, что 1 февраля лидеры ЕС объявят о необходимости ускорить поставки снарядов Украине.