В «Ростехе» рассказали, чем уникален корабельный «Панцирь»

В госкорпорации «Ростех» рассказали, чем уникален корабельный «Панцирь-МЕ». Об этом сообщает ТАСС.

В «Ростехе» отметили, что комплекс оснащен двумя видами зенитного вооружения и современными средствами обнаружения целей.

«Комбинированное использование радиолокационной и оптической системы управления обеспечивает всепогодность и всесуточность его работы», — пояснили в госкорпорации.

Использование многофункциональной радиолокационной станции с фазированной антенной решеткой и зенитной управляемой ракетой позволяет одновременно обстреливать несколько целей.

До этого в «Ростехе» заявляли, что работы над перспективным российским стратегическим ракетоносцем проходят в соответствии с графиком. В госкорпорации подчеркнули, что заложенные в техническое задание параметры самолета, необходимые заказчику, будут выдержаны. Самолет будет оснащен как существующими, так и разрабатываемыми стратегическими крылатыми ракетами, высокоточными авиабомбами и гиперзвуковыми системами.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.