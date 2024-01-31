Размер текста
А
А
А

Генерал ВСУ рассказал о разрушающем украинские позиции российском оружии

Генерал Кривонос: ВС России подрывают позиции ВСУ у Днепра бомбами ФАБ-500

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Фабрика новин» сообщил, что российские военнослужащие подрывают украинские позиции у Днепра бомбами ФАБ-500.

«На каждый вырытый блиндаж у них есть ФАБ-500, которая разрушает наши любые позиции», — сказал он.

По словам Кривоноса, бойцам ВСУ приходится постоянно восстанавливать уничтоженные укрытия после ударов российских войск. Он отметил, что ВС РФ также активно используют беспилотные летательные аппараты и артиллерию, чтобы лишить украинские войска возможности перебросить больше сил на другой берег.

28 января Сергей Кривонос заявил, что украинский военно-промышленный комплекс мог разрабатывать дальнобойное оружие до российского ракетного удара 29 декабря 2023 года.

До этого Кривонос заявлял, что ВСУ не обладают ресурсами для нового наступления. Он также говорил, что российские военнослужащие активно наступают на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении в Харьковской области.

Ранее украинский генерал оценил наличие ресурсов к новому контрнаступлению.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами