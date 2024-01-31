Генерал ВСУ рассказал о разрушающем украинские позиции российском оружии

Отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Фабрика новин» сообщил, что российские военнослужащие подрывают украинские позиции у Днепра бомбами ФАБ-500.

«На каждый вырытый блиндаж у них есть ФАБ-500, которая разрушает наши любые позиции», — сказал он.

По словам Кривоноса, бойцам ВСУ приходится постоянно восстанавливать уничтоженные укрытия после ударов российских войск. Он отметил, что ВС РФ также активно используют беспилотные летательные аппараты и артиллерию, чтобы лишить украинские войска возможности перебросить больше сил на другой берег.

28 января Сергей Кривонос заявил, что украинский военно-промышленный комплекс мог разрабатывать дальнобойное оружие до российского ракетного удара 29 декабря 2023 года.

До этого Кривонос заявлял, что ВСУ не обладают ресурсами для нового наступления. Он также говорил, что российские военнослужащие активно наступают на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении в Харьковской области.

Ранее украинский генерал оценил наличие ресурсов к новому контрнаступлению.