Размер текста
А
А
А

Два человека погибли при атаке беспилотника ВСУ на город в ДНР

Приходько: ВСУ сбросили БПЛА на гражданскую машину в ДНР, два человека погибли

close
100%
«Приходько РИК»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Приходько РИК»

В Горловке (ДНР) два человека погибли, еще один получил ранения в результате падения украинского беспилотного летательного аппарата на гражданский автомобиль. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Трагедия произошла на трассе Горловка — Донецк около поселка городского типа Пантелеймоновка.

Приходько призвал жителей города быть предельно осторожными и обезопасить свои жизни и жизни родных.

«Враг не дремлет и не следует провоцировать его на агрессию!» — добавил чиновник.

В этот же день стало известно, что силы противовоздушной обороны в ночь на 31 января сбили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа в Псковской области.

Также 30 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что дрон-камикадзе ВСУ атаковал село Старый Хутор Валуйского городского округа, он упал и взорвался.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами