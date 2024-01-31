Два человека погибли при атаке беспилотника ВСУ на город в ДНР

В Горловке (ДНР) два человека погибли, еще один получил ранения в результате падения украинского беспилотного летательного аппарата на гражданский автомобиль. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Трагедия произошла на трассе Горловка — Донецк около поселка городского типа Пантелеймоновка.

Приходько призвал жителей города быть предельно осторожными и обезопасить свои жизни и жизни родных.

«Враг не дремлет и не следует провоцировать его на агрессию!» — добавил чиновник.

В этот же день стало известно, что силы противовоздушной обороны в ночь на 31 января сбили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа в Псковской области.

Также 30 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что дрон-камикадзе ВСУ атаковал село Старый Хутор Валуйского городского округа, он упал и взорвался.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.