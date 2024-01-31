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Хуситы в Йемене заявили об обстреле эсминца США

Хуситы в Йемене заявили о ракетном обстреле эсминца США USS Graverly

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Khaled Abdullah/Reuters/Архив

Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) подвергло ракетному обстрелу эсминец США USS Graverly в Красном море. Об этом сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Almasirah.

По словам Сариа, хуситские военно-морские силы выпустили корабельные ракеты по американскому эсминцу. Все военные корабли США и Великобритании, «которые участвовали в агрессии» против Йемена, определены в качестве целей йеменских вооруженных сил, отметил он.

Сариа добавил, что ВС Йемена продолжат препятствовать проходу по Красному и Аравийскому морям связанных с Израилем судов или кораблей, которые направляются в израильские порты до прекращения вооруженного конфликта в секторе Газа.

В ночь на 31 января Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщало, что эсминец военно-морских сил США USS Gravely сбил противокорабельную крылатую ракету, которая была выпущена хуситами из правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах».

Радикальное движение «Ансар Аллах» (хуситы) применяет противокорабельные ракеты против судов, связанных с израильским государством, еврейскими бизнесменами, а также против кораблей и судов антихуситской коалиции.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.

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