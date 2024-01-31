Шойгу проинспектировал на Урале выполнение гособоронзаказа по производству и ремонту САУ

Глава министерства обороны России Сергей Шойгу в Екатеринбурге проинспектировал выполнение государственного оборонного заказа по производству и ремонту самоходных артиллерийских систем (САУ). Об этом сообщает сайт Минобороны.

Шойгу, посетивший «Уральский завод транспортного машиностроения», проинспектировал выполнение гособоронзаказа по производству и ремонту самоходных артиллерийских систем 2С19 «Мста-С», 2С3 «Акация», 2С4 «Тюльпан», 2С5 «Гиацинт», 2С35 «Коалиция-СВ».

В ходе инспекции министром были уточнены планы на ближайшие месяцы работы. Он подверг критике главного конструктора предприятия за затягивание сроков изготовления одного из перспективных артиллерийских комплексов. Шойгу подчеркнул, что план по увеличению производства самоходной артиллерии является поручением президента России Владимира Путина.

В свою очередь, генеральный директор «Уралтрансмаша» Олег Емельянов доложил министру обороны, что объем производства самоходных артиллерийских установок увеличился в шесть раз по сравнению с 2022 годом.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу посетил предприятие по производству крылатых ракет «Калибр» и «Искандер».

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.