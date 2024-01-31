Действия ВСУ на Херсонском направлении сочли «отчетом перед Западом»

Действия украинских войск на Херсонском направлении не нацелены на стратегический успех. Об этом заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, вся линия фронта, которая проходит по территории Херсонской области, расположена вдоль Днепра. Ее протяженность — более 300 км.

Глава региона обратил внимание, что постоянные попытки высадки «дополнительных вооруженных людей» на левый берег реки создают «просто картинку». Таким образом, Вооруженные силы Украины (ВСУ) отчитываются перед своими работодателями, у которых выпрашивают дополнительные оружие и деньги. Сальдо особо отметил, что никто не щадит солдат, которым «деваться некуда». У украинских бойцов даже нет возможности отступить или не пойти на выполнение «преступных приказов» командования.

«<…> назад они уйти не могут, потому что лодки, в которых они переправляются на левый берег, назад сразу же уходят или топят их, большая часть не успевает высадиться, они тонут прямо в лодках», — рассказал губернатор.

Он назвал бесчеловечным использование солдатских жизней для достижение «только медийного эффекта».

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.