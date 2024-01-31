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В США заявили о восстановлении механизмов связи с КНР по военной линии

Советник Салливан: США и КНР восстановили механизмы коммуникации в военной сфере

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Kevin Lamarque/Reuters

США и Китай реанимировали ряд механизмов взаимодействия по линии военных ведомств на оперативном уровне. Такое заявление сделал советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

«<…> удалось восстановить ряд важнейших механизмов оперативного военного взаимодействия на военном уровне», — сказал Салливан на совете по международным делам.

Он обратил внимание, что контакты между США и Китаем по линии военных ведомств имеют «решающее значение», особенно когда речь идет о периодах напряженности в отношениях.

До этого в США усмотрели поддержку РФ со стороны «китайских компаний». По словам Салливана, Вашингтон готов принять меры «в ответ на такого рода деятельность».

Накануне стало известно, что президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в скором будущем намерены провести новый телефонный разговор.

Ранее Блинкена ошеломили слова Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине.

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