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На Украине после принятия закона о мобилизации мужчин обяжут явиться в военкоматы

«Страна.ua»: военнообязанные на Украине будут вынуждены прибыть в военкоматы

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Mstyslav Chernov/AP

Военнообязанные, находящиеся на Украине, в течение двух месяцев должны будут явиться в военкоматы для уточнения собственных учетных данных. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на новую версию законопроекта о правилах мобилизации.

«В случае принятия нового законопроекта <…> все <…> военнообязанные должны явиться <…> для уточнения данных», — указано в сообщении.

От украинских мужчин потребуют уточнить адрес проживания, номера телефонов, адреса электронной почты и другие данные.

30 января в Раду после доработки поступил новый проект закона о мобилизации. Накануне украинский портал «Цензор.нет» опубликовал материал, в котором говорилось о поступлении в парламент страны обновленного проекта закона о мобилизации. Журналисты отмечали, что голосование за принятие документа должно было состояться уже на следующий день.

Также в минобороны Украины раскрыли детали обновленного законопроекта о мобилизации.

Ранее Зеленский признал, что на Украине происходит насильственная мобилизация граждан.

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