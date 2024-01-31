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Балицкий: войска РФ, избегая потерь, постепенно продвигаются по Запорожской области

Балицкий: войска, сберегая личный состав, продвигаются по Запорожской области

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Павел Лисицын/РИА Новости

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские войска, сберегая личный состав, медленно продвигаются по региону. Об этом губернатор рассказал в интервью РИА Новости.

Балицкий отметил, что командование очень бережет личный состав войск, поэтому не ставит задачи положить десятки жизней российских солдат ради какого-то разрушенного населенного пункта. Он подчеркнул, что поэтому населенные пункты берутся очень аккуратно. Сначала по ним наносят мощные артиллерийские удары и лишь затем происходит «какое-то минимальное движение».

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что после сбития военно-транспортного Ил-76 с украинскими пленными, следовавшими на обмен, разговаривать с Украиной бессмысленно — а если и делать это, то только через посредников.

До этого Евгений Балицкий заявил, что контрнаступление украинских войск в Запорожской области захлебнулось, Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли серьезные потери.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.

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