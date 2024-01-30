Под Кишиневом планируют построить военный лагерь

Минобороны Молдавии намерено получить земли вблизи Кишинева для строительства постоянного военного лагеря. Сообщение об этом опубликовано на сайте кабмина.

В проекте постановления правительства говорится, что речь идет о двух участках земли около коммуны Бачой (муниципалитет Кишинева). Сейчас эти земли находятся в ведении министерств сельского хозяйства и образования. Их планируется передать минобороны, чтобы обустроить постоянный военный лагерь № 136.

«В сотрудничестве с партнерами по развитию, военными экспертами из США и Румынии была разработана концепция и технико-экономическое обоснование проекта реконструкции и обустройства постоянного военного лагеря № 136 вблизи Бачой», — говорится в обосновании проекта постановления.

Инициативу планируется рассмотреть на заседании правительства республики 31 января.

До этого новый глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил, что Кишинев продолжит выстраивать партнерство с Румынией и развивать стратегический диалог с Вашингтоном и Киевом.

Ранее Молдавия подала заявку на присоединение к европейской системе платежей.