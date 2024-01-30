В Пентагоне отказались назвать сроки поставок Украине боеприпасов GLSDB

Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер подтвердил намерение Пентагона передать Киеву высокоточные реактивные снаряды GLSDB, но при этом отказался назвать сроки таких поставок. Об этом чиновник рассказал журналистам на брифинге в Вашингтоне, сообщает РИА Новости.

По словам Райдера, США в соответствии с прошлогодними обещаниями предоставят Украине боеприпасы GLSDB в рамках инициативы оборонного содействия USAI. Чиновник особо отметил, что по соображениям оперативной безопасности министерство обороны США не станет подтверждать конкретные сроки поставок этих боеприпасов Киеву

Ранее издание Politico сообщило, что Украина может получить от США высокоточные реактивные снаряды GLSDB уже 31 января 2024 года.

1 декабря сообщалось, что Соединенные Штаты переносят поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) высокоточных ракет GLSDB на 2024 год. Высокоточные ракеты GLSDB способны поражать цели на расстоянии до 160 км. Они могли бы стать дополнением к ограниченной партии дальнобойных ракет ATACMS, которые США передали ВСУ осенью. Первоначальный план поставок предполагал поставку высокоточных ракет весной, однако компания Boeing объявила, что не сможет поставить ракеты до декабря.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.